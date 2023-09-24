Через мігрантів Шольц пропонує посилити контроль на кордоні з Польщею – ЗМІ
Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив за посилення контролю над нелегальною міграцією та пообіцяв можливі додаткові заходи.
Джерело: німецьке видання Welt
Деталі: До Європи та Німеччини приїжджає багато людей, і їх кількість "різко зросла", сказав Шольц на мітингу Соціал-демократичної партії у Нюрнберзі в суботу.
З огляду на ситуацію на кордоні Шольц закликав надати роз’яснення щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі.
На думку Шольца має бути так: "Хто приїжджає до Польщі, там реєструється і проходить там процедуру надання притулку", а не візи, які якимось чином роздали за гроші, і вони лише посилюють проблему.
За його словами, це треба обговорити з польським урядом. Шольц додав, що залежно від поточної ситуації, "можливо, доведеться вжити додаткових заходів на кордонах".
Пряма мова Шольца: "Я не хочу, щоб Польща просто махнула нам рукою, а потім обговорювала нашу політику надання притулку".
Передісторія:
- 14 вересня Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило, що країна не прийматиме мігрантів з Італії в рамках пакту добровільної солідарності. Угода передбачала, що Німеччина прийме 3500 шукачів притулку, які вперше в'їхали до ЄС в Італії. Це мало полегшити ситуацію в Італії, яка є одним з основних пунктів в'їзду мігрантів до ЄС.