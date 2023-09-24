Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через мігрантів Шольц пропонує посилити контроль на кордоні з Польщею – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 06:48
Через мігрантів Шольц пропонує посилити контроль на кордоні з Польщею – ЗМІ
Олаф Шольц, фото Daniel Vogl/picture alliance/Getty Images

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив за посилення контролю над нелегальною міграцією та пообіцяв можливі додаткові заходи.

Джерело: німецьке видання Welt

Деталі: До Європи та Німеччини приїжджає багато людей, і їх кількість "різко зросла", сказав Шольц на мітингу Соціал-демократичної партії у Нюрнберзі в суботу.

Реклама:

З огляду на ситуацію на кордоні Шольц закликав надати роз’яснення щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі. 

На думку Шольца має бути так: "Хто приїжджає до Польщі, там реєструється і проходить там процедуру надання притулку", а не візи, які якимось чином роздали за гроші, і вони лише посилюють проблему. 

За його словами, це треба обговорити з польським урядом. Шольц додав, що залежно від поточної ситуації, "можливо, доведеться вжити додаткових заходів на кордонах".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Шольца: "Я не хочу, щоб Польща просто махнула нам рукою, а потім обговорювала нашу політику надання притулку".

Передісторія: 

  • 14 вересня Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило, що країна не прийматиме мігрантів з Італії в рамках пакту добровільної солідарності. Угода передбачала, що Німеччина прийме 3500 шукачів притулку, які вперше в'їхали до ЄС в Італії. Це мало полегшити ситуацію в Італії, яка є одним з основних пунктів в'їзду мігрантів до ЄС.

Теми: НімеччинаПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Гладковського і Букіна підозрюють у завданні збитків "Укрспецекспорту" на 13 мільйонів

ОГП відкрив справу через бійку нардепів Куницького і Дмитрука

У німецького Rheinmetall замовили велику партію боєприпасів для України

Відео, фотоВійськкомат звільняв від служби депутатів та їхніх родичів в Одесі – ДБР

Мера Сум Лисенка випустили із СІЗО під заставу

Байден планує у листопаді зустрітись із Сі у США – WP

Усі новини...
Німеччина
Майже 100 росіян-ухилянтів отримали притулок у Німеччині
Німецька держкомпанія знову торгуватиме скрапленим газом з РФ - Bloomberg
МЗС Німеччини виступає проти позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН
Останні новини
20:14
Арахамія відреагував на обшуки у виробника тепловізорів Archer
20:07
Цієї зими росіяни намагатимуться знищити українську енергосистему – Зеленський
20:00
Зростання ВВП в Україні складе близько 5% за підсумками року – Свириденко
19:45
Із США висилають двох російських дипломатів
19:44
Санду заявила, що вагнерівці хотіли влаштувати в Молдові переворот
19:37
Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на новий пакет підтримки України
19:37
Розмір діри в озоновому шарі над Антарктидою наразі один із найбільших за всю історію
19:31
РосЗМІ: у російських колоніях рекордно скоротилася кількість ув’язнених
19:20
7 неробочих МІГів, вагони, авто і танкер: Україна конфіскує у Росії 800 одиниць транспорту
19:08
відеоУ Криму "тимчасово" знесли копію Статуї Свободи: "поки влада США не одумається"
Усі новини...
Реклама: