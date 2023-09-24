Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив за посилення контролю над нелегальною міграцією та пообіцяв можливі додаткові заходи.

Джерело: німецьке видання Welt

Деталі: До Європи та Німеччини приїжджає багато людей, і їх кількість "різко зросла", сказав Шольц на мітингу Соціал-демократичної партії у Нюрнберзі в суботу.

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З огляду на ситуацію на кордоні Шольц закликав надати роз’яснення щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі.

На думку Шольца має бути так: "Хто приїжджає до Польщі, там реєструється і проходить там процедуру надання притулку", а не візи, які якимось чином роздали за гроші, і вони лише посилюють проблему.

За його словами, це треба обговорити з польським урядом. Шольц додав, що залежно від поточної ситуації, "можливо, доведеться вжити додаткових заходів на кордонах".

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Пряма мова Шольца: "Я не хочу, щоб Польща просто махнула нам рукою, а потім обговорювала нашу політику надання притулку".

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