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Через мігрантів Шольц пропонує посилити контроль на кордоні з Польщею – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 06:48
Через мігрантів Шольц пропонує посилити контроль на кордоні з Польщею – ЗМІ
Олаф Шольц, фото Daniel Vogl/picture alliance/Getty Images

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив за посилення контролю над нелегальною міграцією та пообіцяв можливі додаткові заходи.

Джерело: німецьке видання Welt

Деталі: До Європи та Німеччини приїжджає багато людей, і їх кількість "різко зросла", сказав Шольц на мітингу Соціал-демократичної партії у Нюрнберзі в суботу.

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З огляду на ситуацію на кордоні Шольц закликав надати роз’яснення щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі. 

На думку Шольца має бути так: "Хто приїжджає до Польщі, там реєструється і проходить там процедуру надання притулку", а не візи, які якимось чином роздали за гроші, і вони лише посилюють проблему. 

За його словами, це треба обговорити з польським урядом. Шольц додав, що залежно від поточної ситуації, "можливо, доведеться вжити додаткових заходів на кордонах".

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Пряма мова Шольца: "Я не хочу, щоб Польща просто махнула нам рукою, а потім обговорювала нашу політику надання притулку".

Передісторія: 

  • 14 вересня Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило, що країна не прийматиме мігрантів з Італії в рамках пакту добровільної солідарності. Угода передбачала, що Німеччина прийме 3500 шукачів притулку, які вперше в'їхали до ЄС в Італії. Це мало полегшити ситуацію в Італії, яка є одним з основних пунктів в'їзду мігрантів до ЄС.

Теми: НімеччинаПольща
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