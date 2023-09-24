Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры.

Источник: немецкое издание Welt

Детали: В Европу и Германию приезжает много людей, и их количество "резко возросло", сказал Шольц на митинге Социал-демократической партии в Нюрнберге в субботу.

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Учитывая ситуацию на границе Шольц призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в соседней Польше.

По мнению Шольца должно быть так: "Кто приезжает в Польшу, там регистрируется и проходит там процедуру предоставления убежища", а не визы, которые каким-то образом раздали за деньги, и они только усугубляют проблему.

По его словам, это надо обсудить с польским правительством. Шольц добавил, что в зависимости от текущей ситуации, "возможно, придется принять дополнительные меры на границах".

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Прямая речь Шольца: "Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища".

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