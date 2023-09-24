Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за мигрантов Шольц предлагает усилить контроль на границе с Польшей - СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 06:48
Из-за мигрантов Шольц предлагает усилить контроль на границе с Польшей - СМИ
Олаф Шольц, фото Daniel Vogl/picture alliance/Getty Images

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры.

Источник: немецкое издание Welt

Детали: В Европу и Германию приезжает много людей, и их количество "резко возросло", сказал Шольц на митинге Социал-демократической партии в Нюрнберге в субботу.

Реклама:

Учитывая ситуацию на границе Шольц призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в соседней Польше. 

По мнению Шольца должно быть так: "Кто приезжает в Польшу, там регистрируется и проходит там процедуру предоставления убежища", а не визы, которые каким-то образом раздали за деньги, и они только усугубляют проблему. 

По его словам, это надо обсудить с польским правительством. Шольц добавил, что в зависимости от текущей ситуации, "возможно, придется принять дополнительные меры на границах".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Шольца: "Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища".

Предыстория: 

  • 14 сентября Министерство внутренних дел Германии объявило, что страна не будет принимать мигрантов из Италии в рамках пакта добровольной солидарности. Соглашение предусматривало, что Германия примет 3500 искателей убежища, которые впервые въехали в ЕС в Италии. Это должно было облегчить ситуацию в Италии, которая является одним из основных пунктов въезда мигрантов в ЕС.

Темы: ГерманияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Германия
Почти 100 россиян-уклонистов получили убежище в Германии
Немецкая госкомпания снова будет торговать сжиженным газом с РФ - Bloomberg
МИД Германии выступает против лишения России права вето в Совбезе ООН
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: