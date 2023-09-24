Из-за мигрантов Шольц предлагает усилить контроль на границе с Польшей - СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры.
Источник: немецкое издание Welt
Детали: В Европу и Германию приезжает много людей, и их количество "резко возросло", сказал Шольц на митинге Социал-демократической партии в Нюрнберге в субботу.
Учитывая ситуацию на границе Шольц призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в соседней Польше.
По мнению Шольца должно быть так: "Кто приезжает в Польшу, там регистрируется и проходит там процедуру предоставления убежища", а не визы, которые каким-то образом раздали за деньги, и они только усугубляют проблему.
По его словам, это надо обсудить с польским правительством. Шольц добавил, что в зависимости от текущей ситуации, "возможно, придется принять дополнительные меры на границах".
Прямая речь Шольца: "Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища".
Предыстория:
- 14 сентября Министерство внутренних дел Германии объявило, что страна не будет принимать мигрантов из Италии в рамках пакта добровольной солидарности. Соглашение предусматривало, что Германия примет 3500 искателей убежища, которые впервые въехали в ЕС в Италии. Это должно было облегчить ситуацию в Италии, которая является одним из основных пунктов въезда мигрантов в ЕС.