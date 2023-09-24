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Вночі ворог тероризував Нікопольщину: важко поранений 25-річний чоловік

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 07:48
Вночі ворог тероризував Нікопольщину: важко поранений 25-річний чоловік
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області, фото Сергія Лисака у Telegram

Цієї ночі ворог тероризував Нікопольщину: здійснив кілька артобстрілів та скидав боєприпаси з БПЛА. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак у Telegram

Деталі: В Нікополі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні і його стан важкий. 

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Окрім цього в райцентрі  пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок. 

У Червоногригорівській громаді снаряди агресора понівечили 4 приватні будинки, авто і лінії електропередач.

Гатили російські війська також по Мирівській та Покровській сільській громадах, завдані наслідки уточнюються.

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Теми: війнаДніпропетровська область
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