Вночі ворог тероризував Нікопольщину: важко поранений 25-річний чоловік
Неділя, 24 вересня 2023, 07:48
Цієї ночі ворог тероризував Нікопольщину: здійснив кілька артобстрілів та скидав боєприпаси з БПЛА.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак у Telegram
Деталі: В Нікополі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні і його стан важкий.
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Окрім цього в райцентрі пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок.
У Червоногригорівській громаді снаряди агресора понівечили 4 приватні будинки, авто і лінії електропередач.
Гатили російські війська також по Мирівській та Покровській сільській громадах, завдані наслідки уточнюються.
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