Вночі ворог тероризував Нікопольщину: важко поранений 25-річний чоловік

Цієї ночі ворог тероризував Нікопольщину: здійснив кілька артобстрілів та скидав боєприпаси з БПЛА.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак у Telegram

Деталі: В Нікополі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні і його стан важкий.

Реклама:

Окрім цього в райцентрі пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок.

У Червоногригорівській громаді снаряди агресора понівечили 4 приватні будинки, авто і лінії електропередач.

Гатили російські війська також по Мирівській та Покровській сільській громадах, завдані наслідки уточнюються.