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Ночью враг терроризировал Никопольщину: тяжело ранен 25-летний мужчина

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 07:48
Ночью враг терроризировал Никопольщину: тяжело ранен 25-летний мужчина
Последствия обстрела Днепропетровской области, фото Сергея Лисака в Telegram

Этой ночью враг терроризировал Никопольщину, совершил несколько артобстрелов и сбрасывал боеприпасы с БПЛА. 

Источник: председатель Днепропетровской ОГА (ОГА) Сергей Лысак в Telegram

Детали: В Никополе пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу и его состояние тяжелое. 

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Кроме этого в райцентре повреждены здание универмага и детский сад. 

В Червоногригорьевской громаде снаряды агрессора повредили 4 частных дома, авто и линии электропередач.

Били российские войска также по Мировской и Покровской сельской громадах, нанесенные последствия уточняются.

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Темы: войнаДнепропетровская область
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