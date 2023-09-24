Ночью враг терроризировал Никопольщину: тяжело ранен 25-летний мужчина

Этой ночью враг терроризировал Никопольщину, совершил несколько артобстрелов и сбрасывал боеприпасы с БПЛА.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА (ОГА) Сергей Лысак в Telegram

Детали: В Никополе пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу и его состояние тяжелое.

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Кроме этого в райцентре повреждены здание универмага и детский сад.

В Червоногригорьевской громаде снаряды агрессора повредили 4 частных дома, авто и линии электропередач.

Били российские войска также по Мировской и Покровской сельской громадах, нанесенные последствия уточняются.