Знищено ще майже 400 росіян та 23 їхніх артсистеми
Неділя, 24 вересня 2023, 08:24
Російські окупанти втратили за добу ще 390 своїх військових, а також 23 артилерійські системи та 7 танків.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб,
- танків ‒ 4662 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2) од,
- артилерійських систем – 6233 (+23) од,
- РСЗВ – 789 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 531 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),
- крилаті ракети ‒ 1518 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 914 (+2).
Дані уточнюються.