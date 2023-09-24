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Знищено ще майже 400 росіян та 23 їхніх артсистеми

Роман ПетренкоНеділя, 24 вересня 2023, 08:24
Знищено ще майже 400 росіян та 23 їхніх артсистеми
фото: тасс

Російські окупанти втратили за добу ще 390 своїх військових, а також 23 артилерійські системи та 7 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб,
  • танків ‒ 4662 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2) од,
  • артилерійських систем – 6233 (+23) од,
  • РСЗВ – 789 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 531 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 1518 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 914 (+2).

Дані уточнюються.

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