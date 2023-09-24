Уничтожены еще почти 400 россиян и 23 их артсистемы

Российские оккупанты потеряли за сутки еще 390 своих военных, а также 23 артиллерийские системы и 7 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:

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личного состава - около 275850 (+390) человек,

танков - 4662 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 8914 (+2) ед,

артиллерийских систем - 6233 (+23) ед,

РСЗО - 789 (+0) ед,

средства ПВО - 531 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4888 (+21),

крылатые ракеты - 1518 (+0),

корабли / катера - 20 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18) ед,

специальная техника - 914 (+2).

Данные уточняются.