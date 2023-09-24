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Уничтожены еще почти 400 россиян и 23 их артсистемы

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 08:24
Уничтожены еще почти 400 россиян и 23 их артсистемы
фото: тасс

Российские оккупанты потеряли за сутки еще 390 своих военных, а также 23 артиллерийские системы и 7 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 275850 (+390) человек,
  • танков - 4662 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 8914 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 6233 (+23) ед,
  • РСЗО - 789 (+0) ед,
  • средства ПВО - 531 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4888 (+21),
  • крылатые ракеты - 1518 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18) ед,
  • специальная техника - 914 (+2).

Данные уточняются.

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