Уничтожены еще почти 400 россиян и 23 их артсистемы
Воскресенье, 24 сентября 2023, 08:24
Российские оккупанты потеряли за сутки еще 390 своих военных, а также 23 артиллерийские системы и 7 танков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 275850 (+390) человек,
- танков - 4662 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 8914 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 6233 (+23) ед,
- РСЗО - 789 (+0) ед,
- средства ПВО - 531 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4888 (+21),
- крылатые ракеты - 1518 (+0),
- корабли / катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18) ед,
- специальная техника - 914 (+2).
Данные уточняются.