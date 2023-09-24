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Після збиття безпілотників на Миколаївщині здійнялися пожежі

Роман ПетренкоНеділя, 24 вересня 2023, 08:58
Після збиття безпілотників на Миколаївщині здійнялися пожежі
фото: volynnews

Протягом 23 вересня у Миколаївській області зафіксували дві пожежі після збиття російських безпілотників.

Джерело: очільник області Віталій Кім у Telegram

Деталі: Зокрема, у Баштанському районі внаслідок збиття силами протиповітряної оборони російського "Орлан-10" падіння уламків спричинило пожежу сухої трави та чагарників.

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Також збили "Орлан" і у Миколаївському районі – знову загорілася трава.

В обох випадках постраждалих немає. Пожежі були оперативно ліквідовані.

Теми: Миколаївська областьпожежабезпілотникивійна
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