Після збиття безпілотників на Миколаївщині здійнялися пожежі
Неділя, 24 вересня 2023, 08:58
Протягом 23 вересня у Миколаївській області зафіксували дві пожежі після збиття російських безпілотників.
Джерело: очільник області Віталій Кім у Telegram
Деталі: Зокрема, у Баштанському районі внаслідок збиття силами протиповітряної оборони російського "Орлан-10" падіння уламків спричинило пожежу сухої трави та чагарників.
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Також збили "Орлан" і у Миколаївському районі – знову загорілася трава.
В обох випадках постраждалих немає. Пожежі були оперативно ліквідовані.