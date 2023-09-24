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После сбития беспилотников на Николаевщине поднялись пожары

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 08:58
После сбития беспилотников на Николаевщине поднялись пожары
фото: volynnews

В течение 23 сентября в Николаевской области зафиксировали два пожара после сбития российских беспилотников.

Источник: глава области Виталий Ким в Telegram

Детали: В частности, в Баштанском районе в результате сбития силами противовоздушной обороны российского "Орлан-10" падение обломков вызвало пожар сухой травы и кустарников.

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Также сбили "Орлан" и в Николаевском районе - снова загорелась трава.

В обоих случаях пострадавших нет. Пожары были оперативно ликвидированы.

Темы: Николаевская областьпожарбеспилотникивойна
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