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Розвідка Британії: Російська "бензинова криза" вплине й на інші країни

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 09:13
Розвідка Британії: Російська бензинова криза вплине й на інші країни
фото: рбк

Розвідка Великої Британії проаналізувала кризу із дефіцитом бензину та дизельного пального в РФ та наслідки, які вона матиме для інших країн.

Джерело: огляд Міністерства оборони Великої Британії за 24 вересня, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка нагадує, що протягом останніх тижнів в РФ відчувається локальний дефіцит бензину та дизельного пального. 

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За даними відомства, малоймовірно, що дефіцит є прямим наслідком розв’язаної проти України війни.

У британській розвідці припускають, що дефіцит пального у РФ пов’язаний насамперед з короткостроковим збільшенням попиту з боку сільськогосподарського сектору, щорічним літнім техобслуговуванням нафтопереробних заводів, а також з вигідними цінами на експорт.

21 вересня Росія призупинила майже весь експорт дизельного палива та бензину, щоб стабілізувати свій внутрішній ринок.

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"Цей крок майже напевно призведе до подальшого обмеження поставок на вузькому світовому ринку, що, ймовірно, матиме найбільший вплив на країни, які наразі залежать від постачання російського пального", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: У попередньому огляді британська розвідка проаналізувала високу плинність кадрів в російській окупаційній армії.

Теми: Росіявійнабензин
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