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Разведка Британии: Российский "бензиновый кризис" повлияет и на другие страны

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 09:13
Разведка Британии: Российский бензиновый кризис повлияет и на другие страны
фото: рбк

Разведка Великобритании проанализировала кризис с дефицитом бензина и дизельного топлива в РФ и последствия, которые он будет иметь для других стран.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании за 24 сентября, "Европейская правда"

Детали: Разведка напоминает, что в течение последних недель в РФ ощущается локальный дефицит бензина и дизельного топлива.

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По данным ведомства, маловероятно, что дефицит является прямым следствием развязанной против Украины войны.

В британской разведке предполагают, что дефицит топлива в РФ связан прежде всего с краткосрочным увеличением спроса со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодным летним техобслуживанием нефтеперерабатывающих заводов, а также с выгодными ценами на экспорт.

21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и бензина, чтобы стабилизировать свой внутренний рынок.

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"Этот шаг почти наверняка приведет к дальнейшему ограничению поставок на узком мировом рынке, что, вероятно, окажет наибольшее влияние на страны, которые сейчас зависят от поставок российского топлива", – говорится в сообщении.

Напомним: В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала высокую текучку кадров в российской оккупационной армии.

Темы: Росcиявойнабензин
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