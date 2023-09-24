Адмінбудівлю в центрі Курська атакував безпілотник
Неділя, 24 вересня 2023, 10:27
Невідомий безпілотник 24 вересня у день міста російського Курська атакував центр міста, влучивши в адміністративну будівлю.
Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram
Деталі: Зазначається, нібито український БПЛА атакував адмінбудівлю в Центральному окрузі міста.
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Традиційно росіяни кажуть, нібито "незначно постраждав дах" будівлі.
Невідомий безпілотник 24 вересня атакував центр російського Курська, влучивши в адміністративну будівлю pic.twitter.com/6ogQ4Y4QtE— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 24, 2023
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Наразі немає подробиць удару.