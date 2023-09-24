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Адмінбудівлю в центрі Курська атакував безпілотник

Роман ПетренкоНеділя, 24 вересня 2023, 10:27
Адмінбудівлю в центрі Курська атакував безпілотник
скриншот

Невідомий безпілотник 24 вересня у день міста російського Курська атакував центр міста, влучивши в адміністративну будівлю.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Деталі: Зазначається, нібито український БПЛА атакував адмінбудівлю в Центральному окрузі міста.

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Традиційно росіяни кажуть, нібито "незначно постраждав дах" будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі немає подробиць удару.

Теми: Росіябезпілотники
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