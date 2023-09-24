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Админздание в центре Курска атаковал беспилотник

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 10:27
Админздание в центре Курска атаковал беспилотник
скриншот

Неизвестный беспилотник 24 сентября в день города российского Курска атаковал центр города, попав в административное здание.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram

Детали: Отмечается, якобы украинский БПЛА атаковал админздание в Центральном округе города.

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Традиционно россияне говорят, якобы "незначительно пострадала крыша" здания.

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Пока нет подробностей удара.

Темы: Росcиябеспилотники
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