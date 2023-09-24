Админздание в центре Курска атаковал беспилотник
Воскресенье, 24 сентября 2023, 10:27
Неизвестный беспилотник 24 сентября в день города российского Курска атаковал центр города, попав в административное здание.
Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram
Детали: Отмечается, якобы украинский БПЛА атаковал админздание в Центральном округе города.
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Традиционно россияне говорят, якобы "незначительно пострадала крыша" здания.
Невідомий безпілотник 24 вересня атакував центр російського Курська, влучивши в адміністративну будівлю pic.twitter.com/6ogQ4Y4QtE— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 24, 2023
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