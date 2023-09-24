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Британія планує підготувати 30 тисяч українських військових

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 14:47
Британія планує підготувати 30 тисяч українських військових
фото: УП

Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.

Джерело: міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв’ю Sky News, "Європейська правда"

Деталі: "Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – зазначив він.

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За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.

"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", – сказав Шаппс.

Нагадаємо: У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.  

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Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.

Теми: Велика БританіяЗбройні силизброя
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