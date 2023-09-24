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Британия планирует подготовить 30 тысяч украинских военных

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 14:47
Британия планирует подготовить 30 тысяч украинских военных
фото: УП

Великобритания продолжит поддерживать Украину и собирается подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца года.

Источник: министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью Sky News, "Европейская правда"

Детали: "Наша цель – подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что британская решимость пошатнется. И мы будем стоять бок о бок с украинцами", – отметил он.

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По словам британского министра, Британия также усилит поддержку Украины.

"Я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов, общее количество которых уже составляет около 300 тысяч, и мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года", – сказал Шаппс.

Напомним: В Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.

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Ранее СМИ сообщили, что на военной базе в графстве Кент в Великобритании сократили количество тренировок украинских военных после жалоб местных жителей на шум во время учебных стрельб.

Темы: ВеликобританияВооруженные силыоружие
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