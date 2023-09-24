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Симаргл та сокіл: в українських десантників з’явилися нарукавні знаки

Роман ПетренкоНеділя, 24 вересня 2023, 15:26
Симаргл та сокіл: в українських десантників з’явилися нарукавні знаки

Міноборони затверджено нарукавні знаки для українських десантників 71 окремої єгерської бригади та 82 окремої бригади.

Джерело: Міноборони

Деталі: Для захисників 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ розроблено нарукавний знак у вигляді геральдичного щита перетятого понижено крутоподібно на червоний (марун) та темно-зелений кольори.

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Центральним елементом є крокуючий симаргл у червоному полі, що тримає золотий полум’яний меч вістрям донизу. Специфіку діяльності військової частини підкреслює срібний єгерський ріжок у поєднанні з темно-зеленим кольором.

 

Малюнок на рукаві воїнів 82–ої окремої бригади ДШВ, який зображає срібного озброєного сокола в маруновому полі. Нарукавний знак до парадного однострою має вигляд червоного геральдичного щита зі срібним кантом.

 

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Теми: Збройні силивійна
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