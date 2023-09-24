Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Симаргл и сокол: у украинских десантников появились нарукавные знаки

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 15:26
Симаргл и сокол: у украинских десантников появились нарукавные знаки

Минобороны утверждено нарукавные знаки для украинских десантников 71 отдельной егерской бригады и 82 отдельной бригады.

Источник: Минобороны

Детали: Для защитников 71-й отдельной егерской бригады ДШВ разработан нарукавный знак в виде геральдического щита перетятого снижено крутообразно на красный (марун) и темно-зеленый цвета.

Реклама:

Центральным элементом является шагающий симаргл в красном поле, который держит золотой пламенный меч острием вниз. Специфику деятельности воинской части подчеркивает серебряный егерский рожок в сочетании с темно-зеленым цветом.

 

Рисунок на рукаве воинов 82-й отдельной бригады ДШВ, изображающий серебряного вооруженного сокола в маруновом поле. Нарукавный знак к парадной форме имеет вид красного геральдического щита с серебряным кантом.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ

Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих

Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми

Гладковского и Букина подозревают в нанесении ущерба "Укрспецэкспорту" на 13 миллионов

ОГП открыл дело из-за драки нардепов Куницкого и Дмитрука

В немецкого Rheinmetall заказали крупную партию боеприпасов для Украины

Все новости...
Вооруженные силы
Британия планирует подготовить 30 тысяч украинских военных
На Киевщине работник военкомата хранил у себя арсенал оружия и боеприпасов
Еще более 500 россиян уничтожены в Украине
Последние новости
03:56
Пришлось рассматривать более тысячи фейковых поправок – Арахамия об изменениях в бюджет
03:04
Штаты могут предложить Польше "Железный купол" в обмен на Patriot для Украины – Politico
02:08
СМИ: В Одессе прогремели взрывы
01:58
США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ
01:10
Россияне атаковали Сумскую область из минометов, сбрасывали ВОГ
00:22
США наложили санкции на более 40 компаний из Китая из-за содействия российской оборонке
00:15
ОбновленоНа Полтавщине раздались звуки взрывов
23:59
В Грузии закон о запрете палаток введут немедленно, без подписи президентки
23:32
"Подавляющее большинство" в ЕС поддерживает переговоры о вступлении Украины – Премьер Чехии
23:14
видеоВ Севастополе вторично за вечер объявляли воздушную тревогу, работала ПВО по беспилотнику
Все новости...
Реклама: