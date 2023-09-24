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Симаргл и сокол: у украинских десантников появились нарукавные знаки

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 15:26
Симаргл и сокол: у украинских десантников появились нарукавные знаки

Минобороны утверждено нарукавные знаки для украинских десантников 71 отдельной егерской бригады и 82 отдельной бригады.

Источник: Минобороны

Детали: Для защитников 71-й отдельной егерской бригады ДШВ разработан нарукавный знак в виде геральдического щита перетятого снижено крутообразно на красный (марун) и темно-зеленый цвета.

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Центральным элементом является шагающий симаргл в красном поле, который держит золотой пламенный меч острием вниз. Специфику деятельности воинской части подчеркивает серебряный егерский рожок в сочетании с темно-зеленым цветом.

 

Рисунок на рукаве воинов 82-й отдельной бригады ДШВ, изображающий серебряного вооруженного сокола в маруновом поле. Нарукавный знак к парадной форме имеет вид красного геральдического щита с серебряным кантом.

 

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Темы: Вооруженные силывойна
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