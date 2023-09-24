Росіяни скинули на Херсон авіабомби, є постраждала

У неділю по Херсону влучили дві ворожі авіабомби, травмовано жінку.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

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Дослівно: "Окупанти продовжують бити по Херсону.

Ворог скинув на місто дві авіабомби. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі".

Деталі: Пізніше Прокудін уточнив, що внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано 49-річну жінку-охоронця, яка перебувала на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці.