Россияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая

В воскресенье по Херсону попали две вражеские авиабомбы, есть пострадавшая.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

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Дословно: "Оккупанты продолжают бить по Херсону.

Враг сбросил на город две авиабомбы. Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой – по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе".

Детали: Позже Прокудин уточнил, что в результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирована 49-летняя женщина-охранник, которая находилась на территории. У нее легкие повреждения. Помощь оказана на месте.