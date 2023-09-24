Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 17:41
Россияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая
Херсон, фото Дмитрия Ларина, УП

В воскресенье по Херсону попали две вражеские авиабомбы, есть пострадавшая.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Реклама:

Дословно: "Оккупанты продолжают бить по Херсону.

Враг сбросил на город две авиабомбы. Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой – по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе".

Детали: Позже Прокудин уточнил, что в результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирована 49-летняя женщина-охранник, которая находилась на территории. У нее легкие повреждения. Помощь оказана на месте.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Деградированные российские войска не способны вести полноценное наступление в районе Купянска – ISW

США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ

Пограничники не выпустили за границу уже более 2 тысяч госслужащих

Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми

Гладковского и Букина подозревают в нанесении ущерба "Укрспецэкспорту" на 13 миллионов

ОГП открыл дело из-за драки нардепов Куницкого и Дмитрука

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты снова атаковали Херсонщину - есть погибшие и раненые гражданские
Россия авиацией атаковала Берислав, повреждена больница
Россияне сбросили взрывчатку на 78-летнего жителя Херсонщины, он в тяжелом состоянии
Последние новости
06:10
Оккупанты в Крыму усиленно ищут украинских партизан – сопротивление
05:28
Российские власти заявили о сбитом БпЛА, который "летел на Москву"
04:48
Деградированные российские войска не способны вести полноценное наступление в районе Купянска – ISW
03:56
Пришлось рассматривать более тысячи фейковых поправок – Арахамия об изменениях в бюджет
03:04
Штаты могут предложить Польше "Железный купол" в обмен на Patriot для Украины – Politico
02:08
СМИ: В Одессе прогремели взрывы
01:58
США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ
01:10
Россияне атаковали Сумскую область из минометов, сбрасывали ВОГ
00:22
США наложили санкции на более 40 компаний из Китая из-за содействия российской оборонке
00:15
ОбновленоНа Полтавщине раздались звуки взрывов
Все новости...
Реклама: