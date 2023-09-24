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Россияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 17:41
Россияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая
Херсон, фото Дмитрия Ларина, УП

В воскресенье по Херсону попали две вражеские авиабомбы, есть пострадавшая.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

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Дословно: "Оккупанты продолжают бить по Херсону.

Враг сбросил на город две авиабомбы. Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой – по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе".

Детали: Позже Прокудин уточнил, что в результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирована 49-летняя женщина-охранник, которая находилась на территории. У нее легкие повреждения. Помощь оказана на месте.

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Темы: Херсонская областьвойна
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