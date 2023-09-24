Зіткнення поліції з нападниками в Косово: зросла кількість жертв

Внаслідок зіткнень невідомих нападників із поліцією Косова у селі Баньске, де раніше загинув один правоохоронець, троє нападників були вбиті, а троє поліцейських дістали поранень.

Джерело: KOHA із посиланням на поліцію, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними правоохоронців, троє нападників були вбиті, тоді як троє поліцейських отримали поранення.

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У поліції повідомили, що арештували одного нападника, а також чотирьох інших підозрюваних, в яких виявили засоби радіозв’язку, значну кількість зброї, боєприпаси та різне спорядження.

Передісторія:

Раніше прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що в селі Баньске на півночі, де внаслідок нападу був убитий поліцейський, проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей.

Перед цим стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова.

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