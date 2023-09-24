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Зіткнення поліції з нападниками в Косово: зросла кількість жертв

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 20:23
Зіткнення поліції з нападниками в Косово: зросла кількість жертв
Косовські поліцейські біля в'їзду в село Баньске, фото AFP via Getty Images

Внаслідок зіткнень невідомих нападників із поліцією Косова у селі Баньске, де раніше загинув один правоохоронець, троє нападників були вбиті, а троє поліцейських дістали поранень.

ДжерелоKOHA із посиланням на поліцію, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними правоохоронців, троє нападників були вбиті, тоді як троє поліцейських отримали поранення.

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У поліції повідомили, що арештували одного нападника, а також чотирьох інших підозрюваних, в яких виявили засоби радіозв’язку, значну кількість зброї, боєприпаси та різне спорядження.

Передісторія:

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Теми: КосовоСербія
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