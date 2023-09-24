Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв
Воскресенье, 24 сентября 2023, 20:23
В результате столкновений неизвестных нападавших с полицией Косово в селе Баньске, где ранее погиб один правоохранитель, трое нападавших были убиты, а трое полицейских получили ранения.
Источник: KOHA со ссылкой на полицию, пишет "Европейская правда"
Детали: По данным правоохранителей, трое нападавших были убиты, тогда как трое полицейских получили ранения.
Реклама:
В полиции сообщили, что арестовали одного нападавшего, а также четырех других подозреваемых, у которых обнаружили средства радиосвязи, значительное количество оружия, боеприпасы и различное снаряжение.
Предыстория:
- Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что в селе Баньске на севере, где в результате нападения был убит полицейский, проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей.
- Перед этим стало известно, что на севере Косово в селе Баньске был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.
- В ЕС осудили смертельное нападение на полицию на севере Косово.
ВИДЕО ДНЯ
О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.