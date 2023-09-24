Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв

В результате столкновений неизвестных нападавших с полицией Косово в селе Баньске, где ранее погиб один правоохранитель, трое нападавших были убиты, а трое полицейских получили ранения.

Источник: KOHA со ссылкой на полицию, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным правоохранителей, трое нападавших были убиты, тогда как трое полицейских получили ранения.

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В полиции сообщили, что арестовали одного нападавшего, а также четырех других подозреваемых, у которых обнаружили средства радиосвязи, значительное количество оружия, боеприпасы и различное снаряжение.

Предыстория:

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что в селе Баньске на севере, где в результате нападения был убит полицейский, проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей.

Перед этим стало известно, что на севере Косово в селе Баньске был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

В ЕС осудили смертельное нападение на полицию на севере Косово.

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