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Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 20:23
Столкновение полиции с нападавшими в Косово: возросло количество жертв
Косовские полицейские у въезда в деревню Баньске, фото AFP via Getty Images

В результате столкновений неизвестных нападавших с полицией Косово в селе Баньске, где ранее погиб один правоохранитель, трое нападавших были убиты, а трое полицейских получили ранения.

Источник: KOHA со ссылкой на полицию, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным правоохранителей, трое нападавших были убиты, тогда как трое полицейских получили ранения.

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В полиции сообщили, что арестовали одного нападавшего, а также четырех других подозреваемых, у которых обнаружили средства радиосвязи, значительное количество оружия, боеприпасы и различное снаряжение.

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Темы: КосовоСербия
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