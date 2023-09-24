Борець Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу й ліцензію на Олімпіаду

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув "бронзу" чемпіонату світу-2023 з боротьби та ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019) Беленюк здобув "бронзу" за підсумками втішних сутичок у ваговій категорії до 87 кг.

Реклама:

ЧС-2023 в Белграді Беленюк розпочав з переконливої перемоги над американцем Закарі Браунагелєм — 5:1. Але вже в другій сутичці зазнав поразки від чинного бронзового призера чемпіонату, Алі Ченгіза з Туреччини.

За правилами ЧС-2023, до втішних сутичок проходять борці, що поступилися майбутньому фіналісту. Відтак саме вихід Ченгіза до фіналу дозволив Беленюку залишитися в боротьбі за нагороду та олімпійську ліцензію. Аби здобути медаль, Беленюк мав виграти в Белграді ще три сутички.

У першій втішній сутичці Беленюк зустрівся з фіном Томі Метсомекі та здобув перемогу з рахунком 5:1.

ВІДЕО ДНЯ

Наступним суперником українця став чинний віцечемпіон світу Жалгасбай Бердимуратов. Беленюк переміг узбека з рахунком 5:3 та отримав можливість поборотися за "бронзу" з Нурсултаном Турсиновим. Ця перемога також гарантувала Беленюку ще одну можливість позмагатись за ліцензію ОІ у разі поразки від Турсинова – вже у відбірковій сутичці за п'яте місце.

Однак Беленюк досяг потрібного результату з першої спроби. У "бронзовій" сутичці з Турсиновим українець впевнено переміг з рахунком 7:2. Беленюк здобув "бронзу" ЧС-2023 та ліцензію на Олімпіаду-2024.