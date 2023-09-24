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Борец Беленюк получил "бронзу" на Чемпионате мира и лицензию на Олимпиаду

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 20:52
Борец Беленюк получил бронзу на Чемпионате мира и лицензию на Олимпиаду
Жан Беленюк, фото: Future Publishing via Getty Images

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил "бронзу" чемпионата мира-2023 по борьбе и лицензию на Олимпийские игры-2024.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Двукратный чемпион мира (2015, 2019) Беленюк получил "бронзу" по итогам утешительных схваток в весовой категории до 87 кг.

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ЧМ-2023 в Белграде Беленюк начал с убедительной победы над американцем Закари Браунагелем - 5:1. Но уже во второй схватке потерпел поражение от действующего бронзового призера чемпионата, Али Ченгиза из Турции.

По правилам ЧМ-2023, в утешительные схватки проходят борцы, уступившие будущему финалисту. Поэтому именно выход Ченгиза в финал позволил Беленюку остаться в борьбе за награду и олимпийскую лицензию. Чтобы получить медаль, Беленюк должен был выиграть в Белграде еще три схватки.

В первой утешительной схватке Беленюк встретился с финном Томи Метсомеки и одержал победу со счетом 5:1.

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Следующим соперником украинца стал действующий вице-чемпион мира Жалгасбай Бердымуратов. Беленюк победил узбека со счетом 5:3 и получил возможность побороться за "бронзу" с Нурсултаном Турсиновым. Эта победа также гарантировала Беленюку еще одну возможность побороться за лицензию ОИ в случае поражения от Турсинова - уже в отборочной схватке за пятое место.

Однако Беленюк достиг нужного результата с первой попытки. В "бронзовой" схватке с Турсиновым украинец уверенно победил со счетом 7:2. Беленюк получил "бронзу" ЧМ-2023 и лицензию на Олимпиаду-2024.

Темы: спорт
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