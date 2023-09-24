"Є за що відзначити": Зеленський похвалив бригади, які воюють на сході та півдні
Неділя, 24 вересня 2023, 21:24
Президент Володимир Зеленський відзначив бригади, які воюють на сході та півдні України та досягли успіхів цього тижня.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "І наші воїни. Безмежна вдячність. Пишаюся вами! За цей тиждень є за що відзначити бригади, які воюють і на сході, і на півдні.
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5-та окрема штурмова бригада та 80-та окрема ДШБ. Дякую за міцність у боях у районі Кліщіївки!
93-тя окрема механізована бригада. Хлопці, я вам дякую! 15-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 71-ша окрема єгерська бригада – дякую вам за справжню українську потужність у боях в районі Вербового…
116-та окрема механізована бригада – просто молодці, хлопці!".
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