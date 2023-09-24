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"Є за що відзначити": Зеленський похвалив бригади, які воюють на сході та півдні

Катерина ТищенкоНеділя, 24 вересня 2023, 21:24
Є за що відзначити: Зеленський похвалив бригади, які воюють на сході та півдні
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив бригади, які воюють на сході та півдні України та досягли успіхів цього тижня.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "І наші воїни. Безмежна вдячність. Пишаюся вами! За цей тиждень є за що відзначити бригади, які воюють і на сході, і на півдні.

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5-та окрема штурмова бригада та 80-та окрема ДШБ. Дякую за міцність у боях у районі Кліщіївки!

93-тя окрема механізована бригада. Хлопці, я вам дякую! 15-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 71-ша окрема єгерська бригада – дякую вам за справжню українську потужність у боях в районі Вербового…

116-та окрема механізована бригада – просто молодці, хлопці!".

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Теми: ЗеленськийвійнадеокупаціяЗбройні сили
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