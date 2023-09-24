"Есть за что отметить": Зеленский похвалил бригады, которые воюют на востоке и юге

Президент Владимир Зеленский отметил бригады, которые воюют на востоке и юге Украины и достигли успехов на этой неделе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "И наши воины. Безграничная благодарность. Горжусь вами! За эту неделю есть за что отметить бригады, которые воюют и на востоке, и на юге.

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5-я отдельная штурмовая бригада и 80-я отдельная ДШБ. Спасибо за прочность в боях в районе Клещеевки!

93-я отдельная механизированная бригада. Ребята, я вам спасибо! 15-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и 71-я отдельная егерская бригада - спасибо вам за настоящую украинскую мощь в боях в районе Вербового...

116-я отдельная механизированная бригада - просто молодцы, ребята!".