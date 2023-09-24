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У Петербурзі зникла електрика: до цього чули "бавовну"

Катерина ТищенкоНеділя, 24 вересня 2023, 21:44
У Петербурзі зникла електрика: до цього чули бавовну
Петербург без світла 24 вересня, фото: Мегаполис

Увечері 24 вересня в петербурзькому районі Шушари та аеропорту Пулково зникла електрика.

Джерело: "Медуза" з посиланням на телеграм-канали

Деталі: Як пишуть телеграм-канали, за годину до відключення місцеві жителі чули гучний звук і бачили яскравий спалах. Також у районі немає води.

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"За словами місцевих, відключення електрики сталося близько півгодини тому, а до цього вони бачили спалах у небі та хлопок", - пише канал "Осторожно, новости".

Влада поки ніяк не коментувала подію.

В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко ввімкнули аварійне освітлення.

Судячи з онлайн-табло Пулково, збій не призвів до затримок рейсів.

Теми: Росіяелектроенергія
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