У Петербурзі зникла електрика: до цього чули "бавовну"

Увечері 24 вересня в петербурзькому районі Шушари та аеропорту Пулково зникла електрика.

Джерело: "Медуза" з посиланням на телеграм-канали

Деталі: Як пишуть телеграм-канали, за годину до відключення місцеві жителі чули гучний звук і бачили яскравий спалах. Також у районі немає води.

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"За словами місцевих, відключення електрики сталося близько півгодини тому, а до цього вони бачили спалах у небі та хлопок", - пише канал "Осторожно, новости".

Влада поки ніяк не коментувала подію.

В петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково пропало электричество после «хлопка»



Местные жители сообщают, что видели также вспышку в небе. В аэропорту Пулково было включено резервное питание.



Официальной информации от властей Петербурга пока нет.#петербург #шушары… pic.twitter.com/zBxnsGbpKF ВІДЕО ДНЯ September 24, 2023

В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко ввімкнули аварійне освітлення.

Судячи з онлайн-табло Пулково, збій не призвів до затримок рейсів.