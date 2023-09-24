В Петербурге пропало электричество: до этого слышали "хлопок"

Вечером 24 сентября в петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково отключилось электричество.

Источник: "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы

Детали: Как пишут телеграм-каналы, за час до отключения местные жители слышали громкий звук и видели яркую вспышку. Также в районе нет воды.

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"По словам местных, отключение электричества произошло около получаса назад, а до этого они видели вспышку в небе и хлопок", - пишет канал "Осторожно, новости".

Власти пока никак не комментировали произошедшее.

В петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково пропало электричество после «хлопка»



Местные жители сообщают, что видели также вспышку в небе. В аэропорту Пулково было включено резервное питание.



Официальной информации от властей Петербурга пока нет.#петербург #шушары… pic.twitter.com/zBxnsGbpKF ВИДЕО ДНЯ September 24, 2023

В аэропорту Пулково сообщили, что энергоснабжение было нарушено в зале вылета внутренних рейсов. В здании быстро включили аварийное освещение.

Судя по онлайн-табло Пулково, сбой не привел к задержкам рейсов.