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В Петербурге пропало электричество: до этого слышали "хлопок"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 21:44
В Петербурге пропало электричество: до этого слышали хлопок
Петербург без света 24 сентября, фото: Мегаполис

Вечером 24 сентября в петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково отключилось электричество.

Источник: "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы

Детали: Как пишут телеграм-каналы, за час до отключения местные жители слышали громкий звук и видели яркую вспышку. Также в районе нет воды.

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"По словам местных, отключение электричества произошло около получаса назад, а до этого они видели вспышку в небе и хлопок", - пишет канал "Осторожно, новости".

Власти пока никак не комментировали произошедшее.

В аэропорту Пулково сообщили, что энергоснабжение было нарушено в зале вылета внутренних рейсов. В здании быстро включили аварийное освещение.

Судя по онлайн-табло Пулково, сбой не привел к задержкам рейсов.

Темы: Росcияэлектроэнергия
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