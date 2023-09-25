Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вночі атакували Україну двома типами ракет та "Шахедами": звучала масштабна тривога

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 00:15
Росіяни вночі атакували Україну двома типами ракет та Шахедами: звучала масштабна тривога

Вночі 25 вересня Повітряні сили повідомили про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та "Шахедів, а також надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Станом на зараз у більшості областей повітряну тривогу скасували – вона тривала близько години.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: Увага! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Реклама:

Деталі: Також повідомляється, що у напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed".

В Повітряних силах додали, що їхній курс може змінюватись.  

Повідомляється також про ракетну небезпеку у центральних та східних областях.

ВІДЕО ДНЯ

За останніми даними - ракети між Кіровоградською та Миколаївською областями, напрямок на захід.

Теми: повітряна тривогавійнаУкраїнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
повітряна тривога
У Запорізькій області звучала тривога: загроза застосування авіаційного озброєння
У напрямку Одеси росіяни запустили "Шахеди", "Онікси" та "Калібри" – Повітряні сили
Через ракетну небезпеку у двох областях була оголошена повітряна тривога
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: