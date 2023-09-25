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Росіяни вночі атакували Україну двома типами ракет та "Шахедами": звучала масштабна тривога

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 00:15
Росіяни вночі атакували Україну двома типами ракет та Шахедами: звучала масштабна тривога

Вночі 25 вересня Повітряні сили повідомили про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та "Шахедів, а також надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Станом на зараз у більшості областей повітряну тривогу скасували – вона тривала близько години.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: Увага! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

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Деталі: Також повідомляється, що у напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed".

В Повітряних силах додали, що їхній курс може змінюватись.  

Повідомляється також про ракетну небезпеку у центральних та східних областях.

ВІДЕО ДНЯ

За останніми даними - ракети між Кіровоградською та Миколаївською областями, напрямок на захід.

Теми: повітряна тривогавійнаУкраїнаракетний удар
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