Росіяни вночі атакували Україну двома типами ракет та "Шахедами": звучала масштабна тривога
Вночі 25 вересня Повітряні сили повідомили про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та "Шахедів, а також надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Станом на зараз у більшості областей повітряну тривогу скасували – вона тривала близько години.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: Увага! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"
Деталі: Також повідомляється, що у напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed".
В Повітряних силах додали, що їхній курс може змінюватись.
Повідомляється також про ракетну небезпеку у центральних та східних областях.
За останніми даними - ракети між Кіровоградською та Миколаївською областями, напрямок на захід.