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Россияне ночью атаковали Украину двумя типами ракет и "Шахедами": звучала масштабная тревога

Станислав ПогориловПонедельник, 25 сентября 2023, 00:15
Россияне ночью атаковали Украину двумя типами ракет и Шахедами: звучала масштабная тревога

Ночью 25 сентября Воздушные силы сообщили о вероятном запуске крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и "Шахедов, а также сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. По состоянию на сейчас в большинстве областей воздушную тревогу отменили - она длилась около часа.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: Внимание! Вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"

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Детали: Также сообщается, что в направлении Одесской области оккупанты запустили ударные БПЛА типа "Shahed".

В Воздушных силах добавили, что их курс может меняться.

Сообщается также о ракетной опасности в центральных и восточных областях.

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По последним данным - ракеты между Кировоградской и Николаевской областями, направление на запад.

Темы: воздушная тревогавойнаУкраинаракетный удар
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