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Підтримка Лондоном України є "водонепроникною" незалежно від виборів в США - міністр

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 00:42
Підтримка Лондоном України є водонепроникною незалежно від виборів в США - міністр
Грант Шаппс, фото: Getty Images

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Велика Британія продовжить стояти "пліч-о-пліч" з Україною незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатів наступного року, вказавши, що підтримка Києва з боку Лондона є "водонепроникною".

Джерело: Грант Шаппс в інтерв’ю недільній програмі BBC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Пряма мова: "До того, як ми побачимо, що станеться на виборах кандидата від республіканців, ще далеко, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні"

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Деталі: У відповідь на запитання, що робитиме Британія, якщо президентом буде обрано республіканця, який вирішить припинити підтримку України з боку США, міністр сказав, що підтримка Києва з боку Лондона є "водонепроникною" та назвав це питання спекулятивним.

Він погодився зі словами президента України Володимира Зеленського, що насправді американці бачать, що це в їхніх інтересах та в інтересах світу, щоб Україна залишалася демократичною країною.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися в сусідню країну, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда. І саме тому Британія стояла твердо (на захисті України), і ми будемо продовжувати це робити", – підсумував Шаппс.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Колишній президент США і найпопулярніший потенційний кандидат від Республіканської партії на виборах 2024 року Дональд Трамп заявив, що йому "сподобалась" схвальна оцінка його намірів урегулювати повномасштабне вторгнення Росії в Україну від російського диктатора Владіміра Путіна.
  • Перед цим експрезидент США ухилявся від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем.
  • Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї

Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
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