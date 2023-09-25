Підтримка Лондоном України є "водонепроникною" незалежно від виборів в США - міністр

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Велика Британія продовжить стояти "пліч-о-пліч" з Україною незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатів наступного року, вказавши, що підтримка Києва з боку Лондона є "водонепроникною".

Джерело: Грант Шаппс в інтерв’ю недільній програмі BBC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Пряма мова: "До того, як ми побачимо, що станеться на виборах кандидата від республіканців, ще далеко, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні"

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Деталі: У відповідь на запитання, що робитиме Британія, якщо президентом буде обрано республіканця, який вирішить припинити підтримку України з боку США, міністр сказав, що підтримка Києва з боку Лондона є "водонепроникною" та назвав це питання спекулятивним.

Він погодився зі словами президента України Володимира Зеленського, що насправді американці бачать, що це в їхніх інтересах та в інтересах світу, щоб Україна залишалася демократичною країною.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися в сусідню країну, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда. І саме тому Британія стояла твердо (на захисті України), і ми будемо продовжувати це робити", – підсумував Шаппс.

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