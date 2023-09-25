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Поддержка Лондоном Украины является "водонепроницаемой" независимо от выборов в США - министр

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 00:42
Поддержка Лондоном Украины является водонепроницаемой независимо от выборов в США - министр
Грант Шаппс, фото: Getty Images

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Великобритания продолжит стоять "бок о бок" с Украиной независимо от результатов выборов в Соединенных Штатов в следующем году, указав, что поддержка Киева со стороны Лондона является "водонепроницаемой".

Источник: Грант Шаппс в интервью воскресной программе BBC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Прямая речь: "До того, как мы увидим, что произойдет на выборах кандидата от республиканцев, еще далеко, но мы продолжим стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине"

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Детали: В ответ на вопрос, что будет делать Великобритания, если президентом будет избран республиканец, который решит прекратить поддержку Украины со стороны США, министр сказал, что поддержка Киева со стороны Лондона является "водонепроницаемой" и назвал этот вопрос спекулятивным.

Он согласился со словами президента Украины Владимира Зеленского, что на самом деле американцы видят, что это в их интересах и в интересах мира, чтобы Украина оставалась демократической страной.

"Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться в соседнюю страну, а затем продвигаться на запад. И очень важно, чтобы Путин не смог безнаказанно вторгнуться к демократическому соседу. И именно поэтому Британия стояла твердо (на защите Украины), и мы будем продолжать это делать", – подытожил Шаппс.

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Что предшествовало:

  • Бывший президент США и самый популярный потенциальный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп заявил, что ему "понравилась" одобрительная оценка его намерений урегулировать полномасштабное вторжение России в Украину от российского диктатора Владимира Путина.
  • Перед этим экс-президент США уклонялся от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником.
  • Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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