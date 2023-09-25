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Московські аеропорти призупиняли роботу: ймовірно, боялись безпілотників − ЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 25 вересня 2023, 07:16
Московські аеропорти призупиняли роботу: ймовірно, боялись безпілотників − ЗМІ
Фото ілюстративне з сайту РИА Новости

Московські аеропорти у неділю ввечері призупиняли прийом та відправлення рейсів, ймовірно, через очікування російськими військовими ударів українських безпілотників.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що не працювали летовища "Внуково" і "Домодєдово", затримувалися рейси і у "Шереметьво".

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Офіційно причину росіяни не повідомили, але видання нагадує, що зазвичай такі обмеження запроваджують під час підльоту до російської столиці безпілотників-камікадзе з боку України.

Водночас цього разу про роботу ППО в Московській області не повідомляли.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні про збиття безпілотника повідомила влада Тульської області РФ. Перед тим в регіоні закривали повітряний простір.
  • Також Міноборони РФ повідомило про збитий безпілотник в Брянській області.
  • А в соцмережах вкотре повідомляли про роботу ППО в окупованому Криму у районі Севастополя.

Теми: Росіяаеропортвійна
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