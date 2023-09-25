Московські аеропорти призупиняли роботу: ймовірно, боялись безпілотників − ЗМІ

Московські аеропорти у неділю ввечері призупиняли прийом та відправлення рейсів, ймовірно, через очікування російськими військовими ударів українських безпілотників.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що не працювали летовища "Внуково" і "Домодєдово", затримувалися рейси і у "Шереметьво".

Реклама:

Офіційно причину росіяни не повідомили, але видання нагадує, що зазвичай такі обмеження запроваджують під час підльоту до російської столиці безпілотників-камікадзе з боку України.

Водночас цього разу про роботу ППО в Московській області не повідомляли.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ