Московські аеропорти призупиняли роботу: ймовірно, боялись безпілотників − ЗМІ
Понеділок, 25 вересня 2023, 07:16
Московські аеропорти у неділю ввечері призупиняли прийом та відправлення рейсів, ймовірно, через очікування російськими військовими ударів українських безпілотників.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Повідомляється, що не працювали летовища "Внуково" і "Домодєдово", затримувалися рейси і у "Шереметьво".
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Офіційно причину росіяни не повідомили, але видання нагадує, що зазвичай такі обмеження запроваджують під час підльоту до російської столиці безпілотників-камікадзе з боку України.
Водночас цього разу про роботу ППО в Московській області не повідомляли.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Напередодні про збиття безпілотника повідомила влада Тульської області РФ. Перед тим в регіоні закривали повітряний простір.
- Також Міноборони РФ повідомило про збитий безпілотник в Брянській області.
- А в соцмережах вкотре повідомляли про роботу ППО в окупованому Криму у районі Севастополя.