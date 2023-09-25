Московские аэропорты приостанавливали работу: вероятно, боялись беспилотников − СМИ
Понедельник, 25 сентября 2023, 07:16
Московские аэропорты в воскресенье вечером приостанавливали прием и отправку рейсов, вероятно, из-за ожидания российскими военными ударов украинских беспилотников.
Источник: Радио Свобода
Детали: Сообщается, что не работали аэропорты "Внуково" и "Домодедово", задерживались рейсы и в "Шереметьево".
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Официально причину россияне не сообщили, но издание напоминает, что обычно такие ограничения вводят во время подлета к российской столице беспилотников-камикадзе со стороны Украины.
В то же время на этот раз о работе ПВО в Московской области не сообщали.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Накануне о сбитии беспилотника сообщили власти Тульской области РФ. Перед тем в регионе закрывали воздушное пространство.
- Также Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Брянской области.
- А в соцсетях снова писали о работе ПВО в оккупированном Крыму в районе Севастополя.