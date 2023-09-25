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Путін наказав Шойгу спинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня – ISW

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 вересня 2023, 07:34
Путін наказав Шойгу спинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня – ISW
Володимир Путін, Сергі Шойгу, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін дав своєму міністру оборони Сергію Шойгу термін до жовтня спинити контрнаступ збройних сил України, повідомляє "Інститут вивчення війни" з посиланням на інсайдерське джерело.

Джерело: ISW з посиланням на інсайдерське джерело

Дослівно: "Інсайдерське джерело в Кремлі стверджує, що Путін нібито дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін в один місяць до початку жовтня 2023 року, щоб поліпшити ситуацію на фронті, зупинити українські контрнаступи і повернути російським військам ініціативу".

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Деталі: Повідомляється, що заява інсайдера може свідчити про те, що російське військове командування, можливо, віддає накази про безперервні контратаки в надії довести український контрнаступ до кульмінації, навіть якщо це буде коштувати великих втрат для російського військового потенціалу. 

В аналітичному звіті ISW згадується, що Путін вперше визнав початок українського контрнаступу 9 червня, наголосивши на двох ключових і постійних наративах: що українські сили не досягнуть значних успіхів через добре підготовлену російську оборону і що українські війська зазнають великих втрат особового складу і західної військової техніки.

"Путін і Кремль представляють російські оборонні операції як велику перемогу на полі бою, а постійні російські контратаки дозволяють Кремлю стверджувати, що ці операції є окремими перемогами на тлі загальної відсутності успіхів росіян на інших ділянках фронту", - говориться у звіті.

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Аналітики припускають, що ці зусилля, ймовірно, мають на меті підірвати підтримку і довіру до українських сил в Україні та на Заході.

"Можливо, Путін наказав російському військовому командуванню утримувати всі початкові оборонні позиції, щоб створити ілюзію того, що українські контрнаступи не досягли жодного тактичного чи оперативного ефекту, незважаючи на значну підтримку Заходу. Однак ця інформаційна акція може мати успіх у довгостроковій перспективі лише в тому випадку, якщо російські війська зможуть фактично перешкодити українським силам прорватися і звільнити великі території", - зазначають в ISW.

Теми: ПутінШокінконтрнаступ
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