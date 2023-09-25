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Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября - ISW

Станислав ПогориловПонедельник, 25 сентября 2023, 07:34
Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября - ISW
Владимир Путин, Сергей Шойгу, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин дал своему министру обороны Сергею Шойгу срок до октября остановить контрнаступление вооруженных сил Украины, сообщает "Институт изучения войны" со ссылкой на инсайдерский источник.

Источник: ISW со ссылкой на инсайдерский источник

Дословно: "Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что Путин якобы дал министру обороны России Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на фронте, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу".

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Детали: Сообщается, что заявление инсайдера может свидетельствовать о том, что российское военное командование, возможно, отдает приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже если это будет стоить больших потерь для российского военного потенциала.

В аналитическом отчете ISW упоминается, что Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня, отметив два ключевых и постоянных нарратива: что украинские силы не достигнут значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и что украинские войска несут большие потери личного состава и западной военной техники.

"Путин и Кремль представляют российские оборонительные операции как большую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне общего отсутствия успехов россиян на других участках фронта", - говорится в отчете.

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Аналитики предполагают, что эти усилия, вероятно, имеют целью подорвать поддержку и доверие к украинским силам в Украине и на Западе.

"Возможно, Путин приказал российскому военному командованию удерживать все начальные оборонительные позиции, чтобы создать иллюзию того, что украинские контрнаступления не достигли никакого тактического или оперативного эффекта, несмотря на значительную поддержку Запада. Однако эта информационная акция может иметь успех в долгосрочной перспективе только в том случае, если российские войска смогут фактически помешать украинским силам прорваться и освободить большие территории", - отмечают в ISW.

Темы: ПутинШокинконтрнаступление
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