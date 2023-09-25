Захисники знищили ще 420 загарбників та 25 ворожих артсистем за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 420 окупантів, 27 артилерійських систем ворога та 13 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,

танків − 4 667 (+5) од,

бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,

артилерійських систем − 6 260 (+27) од,

РСЗВ − 791 (+2) од,

засобів ППО − 533 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,

крилатих ракет − 1 518 (+0) од,

кораблів/катерів − 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,

спеціальної техніки − 918 (+4) од.

Дані уточнюються.