Захисники знищили ще 420 загарбників та 25 ворожих артсистем за добу
Понеділок, 25 вересня 2023, 08:39
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 420 окупантів, 27 артилерійських систем ворога та 13 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
- танків − 4 667 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,
- артилерійських систем − 6 260 (+27) од,
- РСЗВ − 791 (+2) од,
- засобів ППО − 533 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,
- крилатих ракет − 1 518 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,
- спеціальної техніки − 918 (+4) од.
Дані уточнюються.