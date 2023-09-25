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Захисники знищили ще 420 загарбників та 25 ворожих артсистем за добу

Ірина БалачукПонеділок, 25 вересня 2023, 08:39
Захисники знищили ще 420 загарбників та 25 ворожих артсистем за добу
Український воїн. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 420 окупантів, 27 артилерійських систем ворога та 13 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
  • танків − 4 667 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,
  • артилерійських систем − 6 260 (+27) од,
  • РСЗВ − 791 (+2) од,
  • засобів ППО − 533 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,
  • крилатих ракет − 1 518 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,
  • спеціальної техніки − 918 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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