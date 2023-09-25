Защитники уничтожили еще 420 захватчиков и 25 вражеских артсистем за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 420 оккупантов, 27 артиллерийских систем врага и 13 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 276 270 (+420) человек,

танков − 4 667 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 8 927 (+13) ед,

артиллерийских систем − 6 260 (+27) ед,

РСЗО − 791 (+2) ед,

средств ПВО − 533 (+2) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 895 (+7) ед,

крылатых ракет − 1 518 (+0) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 8 746 (+12) ед,

специальной техники − 918 (+4) ед.

Данные уточняются.