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Над Кривим Рогом збили безпілотник, уламки впали на підприємство

Понеділок, 25 вересня 2023, 08:49
Над Кривим Рогом збили безпілотник, уламки впали на підприємство
Наслідки ударів по Дніпропетровщині, фото з Телеграм Миколи Лукашука

Над Кривим Рогом захисники України збили безпілотний літальний апарат, але через падіння уламків горіло промислове підприємство, також через артилерійський обстріл у Нікопольському районі пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередачі.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, Олександр Вілкул

Пряма мова Лисака: "Вночі в області наші оборонці неба "працювали" по БпЛА ворога. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

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Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. 

Минулося без загиблих і постраждалих".

Деталі: Вілкул повідомив, що в Кривому Розі через падіння уламків була пожежа на одному із промислових підприємств, але минулося без втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Лукашук показав фотографії пошкоджень в області.

Наслідки ударів по Дніпропетровщині
Наслідки ударів по Дніпропетровщині
Фото з Телеграм Миколи Лукашука
Наслідки ударів по Дніпропетровщині
Наслідки ударів по Дніпропетровщині
Фото з Телеграм Миколи Лукашука

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