Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Кривым Рогом сбили беспилотник, обломки упали на предприятие

Понедельник, 25 сентября 2023, 08:49
Над Кривым Рогом сбили беспилотник, обломки упали на предприятие

Над Кривым Рогом защитники Украины сбили беспилотный летательный аппарат, но из-за падения обломков горело промышленное предприятие, также из-за артиллерийского обстрела в Никопольском районе повреждено аграрное предприятие и линия электропередачи.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, Александр Вилкул

Прямая речь Лысака: "Ночью в области наши защитники неба "работали" по БпЛА врага. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.

Реклама:

Дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской общинам. Загорелась сухая трава – пламя уже укротили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. 

Обошлось без погибших и пострадавших".

Детали: Вилкул сообщил, что в Кривом Роге из-за падения обломков был пожар на одном из промышленных предприятий, но обошлось без потерь.

ВИДЕО ДНЯ

Лукашук показал фотографии повреждений в области.

Последствия ударов по Днепропетровщине
Последствия ударов по Днепропетровщине
Фото из Телеграмм Николая Лукашука
Последствия ударов по Днепропетровщине
Последствия ударов по Днепропетровщине
Фото из Телеграмм Николая Лукашука

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: