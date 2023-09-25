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Над Кривым Рогом сбили беспилотник, обломки упали на предприятие

Понедельник, 25 сентября 2023, 08:49
Над Кривым Рогом сбили беспилотник, обломки упали на предприятие

Над Кривым Рогом защитники Украины сбили беспилотный летательный аппарат, но из-за падения обломков горело промышленное предприятие, также из-за артиллерийского обстрела в Никопольском районе повреждено аграрное предприятие и линия электропередачи.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, Александр Вилкул

Прямая речь Лысака: "Ночью в области наши защитники неба "работали" по БпЛА врага. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.

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Дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской общинам. Загорелась сухая трава – пламя уже укротили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. 

Обошлось без погибших и пострадавших".

Детали: Вилкул сообщил, что в Кривом Роге из-за падения обломков был пожар на одном из промышленных предприятий, но обошлось без потерь.

ВИДЕО ДНЯ

Лукашук показал фотографии повреждений в области.

Последствия ударов по Днепропетровщине
Последствия ударов по Днепропетровщине
Фото из Телеграмм Николая Лукашука
Последствия ударов по Днепропетровщине
Последствия ударов по Днепропетровщине
Фото из Телеграмм Николая Лукашука

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