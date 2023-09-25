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У Росії хочуть посилити стеження за купівлею громадянами авіаквитків

Ірина БалачукПонеділок, 25 вересня 2023, 09:50
У Росії хочуть посилити стеження за купівлею громадянами авіаквитків
Фото ілюстративне "РИА Новости"

Російська влада планує розширити перелік даних про бронювання авіаквитків, які авіакомпанії будуть зобов'язані передавати державі.

Джерело: російське видання "Известия" з посиланням на джерела на авіаринку і в держструктурах

Деталі: Наразі в автоматизовану централізовану базу персональних даних про пасажирів, оператором якої виступає підвідомчий Мінтрансу РФ ФГУП "Защитаинфотранс", передають в основному персональні дані пасажирів:

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  • ПІБ пасажира,
  • дата народження,
  • дані документа, за яким оформляли бронь,
  • пункти відправлення і призначення пасажира,
  • дата поїздки,
  • стать і громадянство,
  • номер телефону та адреса електронної пошти.

Надалі до цих категорій хочуть додати нову інформацію. Наприклад:

  • дані про спосіб оплати квитка (найменування банку, останні чотири цифри номера рахунку або картки, за допомогою якої здійснювалася оплата),
  • дані облікового запису пасажира на сайті авіакомпанії та адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) комп'ютера, з якого передавали інформацію під час бронювання,
  • дані про багаж,
  • дату, коли пасажир бронював квиток,
  • з ким він бронював його і чи вносилися якісь зміни в бронь.

Джерела уточнюють, що поки що точних нових категорій інформації, яку передаватимуть владі, немає.

Чиновник, з яким спілкувалося видання, зазначив, що такі плани дійсно обговорюються. За його словами, можна по-різному до цього ставитися, але такі дії нібито "пов'язані з прагненням підвищити рівень безпеки, зокрема в транспортній сфері, в цей непростий час".

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Пресслужба "Ростеха", а також інші оператори російських систем бронювання квитків заявили, що працюють відповідно до правил, які встановлює держава, а отже, якщо влада попросить передавати додаткові дані, то вони виконуватимуть ці вимоги.

Теми: Росіяавіа
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