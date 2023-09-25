У Росії хочуть посилити стеження за купівлею громадянами авіаквитків
Російська влада планує розширити перелік даних про бронювання авіаквитків, які авіакомпанії будуть зобов'язані передавати державі.
Джерело: російське видання "Известия" з посиланням на джерела на авіаринку і в держструктурах
Деталі: Наразі в автоматизовану централізовану базу персональних даних про пасажирів, оператором якої виступає підвідомчий Мінтрансу РФ ФГУП "Защитаинфотранс", передають в основному персональні дані пасажирів:
- ПІБ пасажира,
- дата народження,
- дані документа, за яким оформляли бронь,
- пункти відправлення і призначення пасажира,
- дата поїздки,
- стать і громадянство,
- номер телефону та адреса електронної пошти.
Надалі до цих категорій хочуть додати нову інформацію. Наприклад:
- дані про спосіб оплати квитка (найменування банку, останні чотири цифри номера рахунку або картки, за допомогою якої здійснювалася оплата),
- дані облікового запису пасажира на сайті авіакомпанії та адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) комп'ютера, з якого передавали інформацію під час бронювання,
- дані про багаж,
- дату, коли пасажир бронював квиток,
- з ким він бронював його і чи вносилися якісь зміни в бронь.
Джерела уточнюють, що поки що точних нових категорій інформації, яку передаватимуть владі, немає.
Чиновник, з яким спілкувалося видання, зазначив, що такі плани дійсно обговорюються. За його словами, можна по-різному до цього ставитися, але такі дії нібито "пов'язані з прагненням підвищити рівень безпеки, зокрема в транспортній сфері, в цей непростий час".
Пресслужба "Ростеха", а також інші оператори російських систем бронювання квитків заявили, що працюють відповідно до правил, які встановлює держава, а отже, якщо влада попросить передавати додаткові дані, то вони виконуватимуть ці вимоги.