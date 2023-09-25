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В России хотят усилить слежку за покупкой гражданами авиабилетов

Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 09:50
В России хотят усилить слежку за покупкой гражданами авиабилетов
Фото иллюстративное "РИА Новости"

Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые авиакомпании будут обязаны передавать государству.

Источник: российское издание "Известия" со ссылкой на источники на авиарынке и в госструктурах

Детали: Сейчас в автоматизированную централизованною базу персональных данных о пассажирах, оператором которой выступает подведомственный Минтрансу РФ ФГУП "Защитаинфотранс" передают в основном персональные данные пассажиров:

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  • ФИО пассажира,
  • дата рождения,
  • данные документа, по которому оформлялась бронь,
  • пункты отправления и назначения пассажира,
  • дата поездки,
  • пол и гражданство,
  • номер телефона и адрес электронной почты.

В дальнейшем к этим категориям хотят добавить новую информацию. Например:

  • данные о способе оплаты билета (наименование банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата),
  • данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании,
  • данные о багаже,
  • дату, когда пассажир бронировал билет,
  • с кем он бронировал его и вносились ли какие-то изменения в бронь.

Источники уточняют, что пока точных новых категорий информации, которая будет передаваться властям, нет.

Чиновник, с которым общалось издание, отметил, что такие планы действительно обсуждаются. По его словам, можно по-разному к этому относиться, но такие действия якобы "связаны со стремлением повысить уровень безопасности, в том числе в транспортной сфере, в это непростое время".

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Пресс-служба "Ростеха", а также другие операторы российских систем бронирования билетов заявили, что работают в соответствии с правилами, которые устанавливает государство, а значит, если власти попросят передавать дополнительные данные, то они будут выполнять эти требования.

Темы: Росcияавиа
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