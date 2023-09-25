Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России хотят усилить слежку за покупкой гражданами авиабилетов

Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 09:50
В России хотят усилить слежку за покупкой гражданами авиабилетов
Фото иллюстративное "РИА Новости"

Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые авиакомпании будут обязаны передавать государству.

Источник: российское издание "Известия" со ссылкой на источники на авиарынке и в госструктурах

Детали: Сейчас в автоматизированную централизованною базу персональных данных о пассажирах, оператором которой выступает подведомственный Минтрансу РФ ФГУП "Защитаинфотранс" передают в основном персональные данные пассажиров:

Реклама:
  • ФИО пассажира,
  • дата рождения,
  • данные документа, по которому оформлялась бронь,
  • пункты отправления и назначения пассажира,
  • дата поездки,
  • пол и гражданство,
  • номер телефона и адрес электронной почты.

В дальнейшем к этим категориям хотят добавить новую информацию. Например:

  • данные о способе оплаты билета (наименование банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата),
  • данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании,
  • данные о багаже,
  • дату, когда пассажир бронировал билет,
  • с кем он бронировал его и вносились ли какие-то изменения в бронь.

Источники уточняют, что пока точных новых категорий информации, которая будет передаваться властям, нет.

Чиновник, с которым общалось издание, отметил, что такие планы действительно обсуждаются. По его словам, можно по-разному к этому относиться, но такие действия якобы "связаны со стремлением повысить уровень безопасности, в том числе в транспортной сфере, в это непростое время".

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-служба "Ростеха", а также другие операторы российских систем бронирования билетов заявили, что работают в соответствии с правилами, которые устанавливает государство, а значит, если власти попросят передавать дополнительные данные, то они будут выполнять эти требования.

Темы: Росcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Росcия
Защитники уничтожили еще 420 захватчиков и 25 вражеских артсистем за сутки
Россияне заявили об атаке БПЛА на две области РФ: повреждены дома и админздание
Московские аэропорты приостанавливали работу: вероятно, боялись беспилотников − СМИ
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: