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США допоможуть зміцнити енергосистему України: підписали меморандум на 522 млн доларів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 10:12

США і Україна підписали меморандум щодо співпраці для забезпечення стійкості енергосистеми України. Угода передбачає 522 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, з яких 100 млн – за виконання певних умов.

Джерело: "Європейська правда", посольство США в Україні

Деталі: Угода передбачає співпрацю з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.

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Серед напрямків:

  • відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України, в тому числі закупівля і встановлення магістральних автотрансформаторів;
  • посилення стійкості електроенергетичної системи за рахунок збільшення її достатності та гнучкості, зокрема стійкості до перебоїв в постачанні електричної енергії у основних секторах надання послуг, таких як опалення, водопостачання, водовідведення, транспорт, телекомунікації та охорона здоров’я;
  • встановлення розподіленої газової генерації (у тому числі турбіни CCGT виробництва США);
  • ширше впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;
  • посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами;
  • підготовка та впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до законодавства ЄС та зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства;
  • співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики;
  • захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, включаючи, але не обмежуючись такими сферами, як фізичний антидроновий та антиракетний захист, фізична безпека, кібербезпека, а також визначення міжгалузевих взаємозалежностей та впровадження заходів з пом’якшення наслідків для запобігання каскадним збоям через потенційні перебої в енергопостачанні.

"За умови наявності коштів, уряд США має намір надати Україні допомогу на загальну суму 522 млн доларів США, з яких 422 мільйони доларів США нової допомоги у сфері енергетики, та 100 млн доларів – за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу", – йдеться у тексті.

Умовами для надання 100 млн є низка кроків в реформах енергетичного сектору, а саме: затвердження нового статуту і створення Наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України" – до 30 жовтня 2023; прогрес у виконанні плану корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом" (початок конкурсної процедури на обрання членів Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – до 30 листопада 2023 року, створення ПАТ "Енергоатом" – до 31 грудня 2023 року); НКРЕКП має до 1 квітня 2024 року встановити порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

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Для реалізації угоди мають створити Керівний комітет, до якого увійдуть представники Міненерго, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання України, а з американського боку – представники Держдепу, Міністерства енергетики,  Агентства США з міжнародного розвитку. Комітет буде проводити щоквартальні зустрічі для оцінки прогресу.

Меморандум за своїм характером не є зобов’язуючою угодою. 

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Теми: енергетикаУкраїнаСША
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