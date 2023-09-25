США помогут укрепить энергосистему Украины: подписали меморандум на 522 млн долларов

США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины. Соглашение предусматривает 522 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины, из которых 100 млн - при выполнении определенных условий.

Источник: "Европейская правда", посольство США в Украине

Детали: Соглашение предусматривает сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности путем восстановления критической инфраструктуры, внедрение распределенной генерации, реформирование энергетического сектора и содействие послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.

Реклама:

Среди направлений:

восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины, в том числе закупка и установка магистральных автотрансформаторов;

усиление устойчивости электроэнергетической системы за счет увеличения ее достаточности и гибкости, в частности устойчивости к перебоям в поставках электрической энергии в основных секторах предоставления услуг, таких как отопление, водоснабжение, водоотведение, транспорт, телекоммуникации и здравоохранение;

установление распределенной газовой генерации (в том числе турбины CCGT производства США);

более широкое внедрение распределенной генерации из возобновляемых и других источников энергии в электроэнергетике и теплоэнергетике;

усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями;

подготовка и внедрение реформ в энергетическом секторе в соответствии с законодательством ЕС и обязательств Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества;

сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики;

защита наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины, включая, но не ограничиваясь такими сферами, как физическая антидроновая и антиракетная защита, физическая безопасность, кибербезопасность, а также определение межотраслевых взаимозависимостей и внедрение мер по смягчению последствий для предотвращения каскадных сбоев из-за потенциальных перебоев в энергоснабжении.

"При условии наличия средств, правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму 522 млн долларов США, из которых 422 миллиона долларов США новой помощи в сфере энергетики, и 100 млн долларов – при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины мероприятий, указанных в параграфе 3 этого раздела", – говорится в тексте.

Условиями для предоставления 100 млн является ряд шагов в реформах энергетического сектора, а именно: утверждение нового устава и создание Наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины" – до 30 октября 2023 года; прогресс в выполнении плана корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом" (начало конкурсной процедуры на избрание членов Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" – до 30 ноября 2023 года, создание ПАО "Энергоатом" – до 31 декабря 2023 года); НКРЭКУ должна до 1 апреля 2024 года установить порядок, объем, степень и периодичность представления информации об оптовой торговле энергоносителями, касающиеся законодательства REMIT.

ВИДЕО ДНЯ

Для реализации соглашения должны создать Руководящий комитет, в который войдут представители Минэнерго, Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а с американской стороны – представители Госдепа, Министерства энергетики, Агентства США по международному развитию. Комитет будет проводить ежеквартальные встречи для оценки прогресса.

Меморандум по своему характеру не является обязывающим соглашением.

Читайте также Зеленое обновление: почему восстановление Украины должно учесть климатические обязательства