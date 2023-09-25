Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українець, який втік до РФ, створив у Харкові мережу корегувальників – СБУ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 25 вересня 2023, 10:52
Українець, який втік до РФ, створив у Харкові мережу корегувальників – СБУ
Скрін з відео СБУ

Служба безпеки України затримала чотирьох учасників агентурної мережі Росії, яка збирала компромат на військових та корегувала удари по Харкову.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії.

Реклама:

Там його завербували кадрові співробітники російського ГРУ та поставили завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Вони збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки, у тому числі залізничним сполученням. Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

 
СБУ

Як наголошує СБУ, така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки "спеціальних інформаційних операцій" проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів по Харкову, а потім виходили на місця прильотів для їх фіксації та відправки звіту окупантам.

Зібрані відомості вони переправляли керівнику групи в РФ, а він надавав їх своєму "куратору" з ГРУ.

СБУ повідомляє, що у результаті багатоетапної спецоперації задокументувала злочинні дії 4-х учасників мережі і затримала їх за місцями проживання. Під час обшуків виявлено комп’ютери та телефони, які вони використовували у своїй діяльності; також вилучено три бойові гранати.

Трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада під час воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження з боєприпасами). Затримані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

СБУ намагається встановити всіх учасників мережі і притягнути до відповідальності її резидента, який ховається в РФ.

Теми: СБУХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, ще двох шукають – Зеленський

Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, соцмережі пишуть про "приліт" у Джанкої

Кадиров пропонує скасувати вибори в РФ до кінця війни проти України

відеоУ Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео з "пакуванням" чоловіків

Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву

фото, відеоСБУ затримала депутата, кума Медведчука за підозрою у рекеті

Усі новини...
СБУ
СБУ і ЗСУ днями вдарили по секретній базі росіян у Мелітополі – джерело
Російські спецслужби залучають до псевдомінувань в Україні підлітків – СБУ
Спецоперація у Криму: СБУ та ВМС завдали потужного удару по аеродрому "Саки"
Останні новини
22:15
Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю південних населених пунктів
21:45
Таллінн не став позбавляти дипломатів РФ права безоплатного проїзду в транспорті
21:17
Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, ще двох шукають – Зеленський
21:09
У Польщі розповіли про спрямовані проти країни дезінформаційні атаки РФ
20:27
відео, оновленоХАМАС знову атакує Тель-Авів, кількість жертв в Ізраїлі сягнула 200
20:14
У столиці Словаччини оголосили надзвичайний стан через мігрантів
20:00
Нетаньягу дав Байдену зрозуміти, що знадобиться тривала потужна кампанія
19:36
Окупанти влаштували військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з жителями – Генштаб
19:31
ЄС заявив про солідарність з Ізраїлем, закликав припинити насильство
19:18
У суботу на фронті сталося пів сотні боєзіткнень – Генштаб
Усі новини...
Реклама: