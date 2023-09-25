Українець, який втік до РФ, створив у Харкові мережу корегувальників – СБУ

Служба безпеки України затримала чотирьох учасників агентурної мережі Росії, яка збирала компромат на військових та корегувала удари по Харкову.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії.

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Там його завербували кадрові співробітники російського ГРУ та поставили завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Вони збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки, у тому числі залізничним сполученням. Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

СБУ

Як наголошує СБУ, така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки "спеціальних інформаційних операцій" проти України.

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Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів по Харкову, а потім виходили на місця прильотів для їх фіксації та відправки звіту окупантам.

Зібрані відомості вони переправляли керівнику групи в РФ, а він надавав їх своєму "куратору" з ГРУ.

СБУ повідомляє, що у результаті багатоетапної спецоперації задокументувала злочинні дії 4-х учасників мережі і затримала їх за місцями проживання. Під час обшуків виявлено комп’ютери та телефони, які вони використовували у своїй діяльності; також вилучено три бойові гранати.

Трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада під час воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження з боєприпасами). Затримані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

СБУ намагається встановити всіх учасників мережі і притягнути до відповідальності її резидента, який ховається в РФ.