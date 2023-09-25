Украинец, который сбежал в РФ, создал в Харькове сеть корректировщиков – СБУ

Служба безопасности Украины задержала четырех участников агентурной сети России, которая собирала компромат на военных и корректировала удары по Харькову.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, руководство враждебной группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения бежал в Россию.

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Там его завербовали кадровые сотрудники российского ГРУ и поставили задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове. В ее состав он привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

Они собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники, в том числе железнодорожным сообщением. Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области. Наибольшее внимание российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

СБУ

Как отмечает СБУ, такая информация нужна была агрессору для попыток их вербовки и подготовки "специальных информационных операций" против Украины.

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Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов по Харькову, а затем выходили на места прилетов для их фиксации и отправки отчета оккупантам.

Собранные сведения они переправляли руководителю группы в РФ, а он предоставлял их своему "куратору" из ГРУ.

СБУ сообщает, что в результате многоэтапной спецоперации задокументировала преступные действия 4-х участников сети и задержала их по месту жительства. Во время обысков обнаружены компьютеры и телефоны, которые они использовали в своей деятельности; также изъято три боевые гранаты.

Трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена во время военного положения по предварительному сговору группой лиц). Еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с боеприпасами). Задержанные находятся под стражей. Им грозят различные сроки заключения, в том числе пожизненное лишение свободы.

СБУ пытается установить всех участников сети и привлечь к ответственности ее резидента, который скрывается в РФ.