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Помер глава мафіозного клану "Коза ностра"

Альона Мазуренко Понеділок, 25 вересня 2023, 11:03
Помер глава мафіозного клану Коза ностра
Маттео Мессіна Денаро, фото: OPEN

Після тривалої онкологічної хвороби помер 61-річний "останній хрещений батько" глава сицилійської мафії Маттео Мессіна Денаро.

Джерело: The Guardian

Деталі: Національне італійське інформаційне агентство ANSA оголосило про його смерть в ніч на 24 вересня. Мер Аквіли П'єрлуїджі Бьонді підтвердив смерть Денаро в лікарні "після загострення хвороби".

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Бьонді сказав, що смерть мафіозі "ставить крапку в історії насильства і крові", подякувавши персоналу в'язниці і лікарні за "професіоналізм і людяність".

У січні 61-річний Денаро, який переховувався з 1993 року, був затриманий у приватній клініці в Палермо, де він періодично проходив лікування від пухлини під вигаданим ім'ям Андреа Бонафеде.

У серпні його перевели з в'язниці суворого режиму в Аквілі і помістили в міську лікарню Сан-Сальваторе, оскільки стан його здоров'я погіршився і був "несумісний" з суворим тюремним режимом, в якому він утримувався.

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За повідомленням газети Corriere della Sera, його вже готують до поховання в родинній усипальниці поряд з батьком, доном Чіччо, який також був главою місцевого клану.

Денаро народився в Кастельветрано, Сицилія, в 1962 році. Він процвітав у сімейному бізнесі, побудувавши нелегальну багатомільярдну імперію у сферах переробки відходів, вітроенергетики та роздрібної торгівлі.

У 2002 році його заочно засудили до довічного ув'язнення за те, що він особисто вбив або замовив вбивство десятків людей.

Пошуки Денаро ускладнювалися майже повною відсутністю свіжих фотографій. Маючи лише кілька фотографій, зроблених наприкінці 1980-х - на початку 90-х років, італійська влада реконструювала його зовнішність у цифровому вигляді, використовуючи новітні комп'ютерні технології та інформацію, надану мафіозними перебіжчиками.

Після арешту його перевели до в'язниці суворого режиму в центральноіталійському місті Аквіла, де він продовжив лікування від раку.

Теми: Італія
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