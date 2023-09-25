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Умер глава мафиозного клана "Коза ностра"

Алена МазуренкоПонедельник, 25 сентября 2023, 11:03
Умер глава мафиозного клана Коза ностра
Маттео Мессина Денаро, фото: OPEN

После продолжительной онкологической болезни умер 61-летний "последний крестный отец" глава сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро.

Источник: The Guardian

Детали: Национальное итальянское информационное агентство ANSA объявило о его смерти в ночь на 24 сентября. Мэр Аквилы Пьерлуиджи Бьонди подтвердил смерть Денаро в больнице "после обострения болезни".

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Бьонди сказал, что смерть мафиози "ставит точку в истории насилия и крови", поблагодарив персонал тюрьмы и больницы за "профессионализм и человечность".

В январе 61-летний Денаро, который скрывался с 1993 года, был задержан в частной клинике в Палермо, где он периодически проходил лечение от опухоли под вымышленным именем Андреа Бонафеде.

В августе его перевели из тюрьмы строгого режима в Аквиле и поместили в городскую больницу Сан-Сальваторе, поскольку состояние его здоровья ухудшилось и было "несовместимо" со строгим тюремным режимом.

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По сообщению газеты Corriere della Sera, его уже готовят к захоронению в семейной усыпальнице рядом с отцом, доном Чиччо, который также был главой местного клана.

Денаро родился в Кастельветрано, Сицилия, в 1962 году. Он преуспевал в семейном бизнесе, построив нелегальную многомиллиардную империю в сферах переработки отходов, ветроэнергетики и розничной торговли.

В 2002 году его заочно приговорили к пожизненному заключению за то, что он лично убил или заказал убийство десятков людей.

Поиски Денаро осложнялись почти полным отсутствием свежих фотографий. Имея лишь несколько фотографий, сделанных в конце 1980-х - начале 90-х годов, итальянские власти реконструировали его внешность в цифровом виде, используя новейшие компьютерные технологии и информацию, предоставленную мафиозными перебежчиками.

После ареста его перевели в тюрьму строгого режима в центральноитальянском городе Аквила, где он продолжил лечение от рака.

Темы: Италия
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