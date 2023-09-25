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У Росії під Оренбургом горіла нафтобаза

Ірина БалачукПонеділок, 25 вересня 2023, 11:03
У Росії під Оренбургом горіла нафтобаза
Фото МНС в Оренбурзькій області РФ

Нафтобаза горіла в Оренбурзькій області Росії ввечері 24 вересня, вогонь гасили 2 години.

Джерело: МНС Оренбурзької області РФ у Telegram

Деталі: Загоряння цистерн із нафтопродуктами сталося на підприємстві на 26 кілометрі траси М-5 "Урал" в Оренбурзькому районі приблизно о 21:00.

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Орієнтовна площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Її гасили 70 осіб і 30 одиниць техніки протягом 2 годин.

Про причини пожежі в МНС РФ нічого не повідомляють.

Теми: Росіянафтапожежа
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