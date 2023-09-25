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В России под Оренбургом горела нефтебаза

Ирина БалачукПонедельник, 25 сентября 2023, 11:03
В России под Оренбургом горела нефтебаза
Фото МЧС в Оренбургской области РФ

Нефтебаза горела в Оренбургской области России вечером 24 сентября, огонь тушили 2 часа.

Источник: МЧС Оренбургской области РФ в Telegram

Детали: Возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло на предприятии на 26 километре трассы М-5 "Урал" в Оренбургском районе примерно в 21:00.

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Ориентировочная площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Его тушили 70 человек и 30 единиц техники в течение 2 часов.

О причинах пожара в МЧС ничего не сообщают.

Темы: Росcиянефтьпожар
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