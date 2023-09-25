Україна і Польща створять великий військово-медичний хаб

Україна й Польща планують впродовж 3-5 років створити військово-медичний хаб, у якому поляки допомагатимуть лікувати українських військових, навчатимуть український персонал і перейматимуть досвід України.

Джерело: директор Військово-медичного інституту у Варшаві генерал Гжегож Гелерак у розмові з "Укрінформ", цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами генерала Гелерака, рішення про створення масштабного хабу між обома країнами ухвалили під час зустрічі представників Збройних сил України та Польщі, зокрема керівників медичних ланок в обох арміях, у травні 2023 року в Києві.

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Ця співпраця базуватиметься на отриманні та аналізі інформації щодо характеру, роду, а також масштабів санітарних втрат, що мають місце під час війни в Україні.

Пряма мова: "З іншого боку, ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків".

Деталі: Гелерак зазначив, що у Польщі готові співпрацювати з Україною, щоб на підставі спільного досвіду країн та можливостей в перспективі найближчих 3-5 років разом створити великий хаб військово-медичної служби.

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Генерал уточнив, що реалізація цього проєкту з польської сторони перебуває на етапі розгляду в Міністерстві національної оборони країни, і у Варшаві розраховують перейти до фази виконання цього задуму в перспективі кількох наступних тижнів.

Пряма мова: "По-перше, ми хочемо лікувати поранених українських військових, особливо у галузях медицини, які для України зараз є складними. Наприклад, щелепно-лицева хірургія для вас сьогодні є значним викликом. Паралельно з лікуванням українських військових ми хочемо навчати ваш персонал, аби ви ставали автономними у цій сфері.

Для нас знання з війни в Україні – це як коперніканський переворот. Ми радикально змінюємо свій підхід до того, як має виглядати медичне забезпечення під час бойових дій".

Цьому передувало: Північноатлантичний альянс вирішив побудувати ремонтно-логістичний центр у польському Жешуві.

Минулого року в цьому місті також почав роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи.