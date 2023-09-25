Украина и Польша создадут большой военно-медицинский хаб

Украина и Польша планируют в течение 3-5 лет создать военно-медицинский хаб, в котором поляки будут помогать лечить украинских военных, будуть обучать украинский персонал и перенимать опыт Украины.

Источник: директор Военно-медицинского института в Варшаве генерал Гжегож Гелерак в разговоре с "Укринформ", цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам генерала Гелерака, решение о создании масштабного хаба между обеими странами приняли во время встречи представителей Вооруженных сил Украины и Польши, в частности руководителей медицинских звеньев в обеих армиях, в мае 2023 года в Киеве.

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Это сотрудничество будет базироваться на получении и анализе информации о характере, роде, а также масштабах санитарных потерь, имеющих место во время войны в Украине.

Прямая речь: "С другой стороны, мы предоставим доступ к нашим знаниям и возможностям, которые мы имеем благодаря реализации ряда исследовательских проектов, касающихся, например, автономных платформ эвакуации раненых, методов и способов лечения различного рода ранений на поле боя, в частности, ожогов".

Детали: Гелерак отметил, что в Польше готовы сотрудничать с Украиной, чтобы на основании общего опыта стран и возможностей в перспективе ближайших 3-5 лет вместе создать большой хаб военно-медицинской службы.

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Генерал уточнил, что реализация этого проекта с польской стороны находится на этапе рассмотрения в Министерстве национальной обороны страны, и в Варшаве рассчитывают перейти к фазе выполнения этого замысла в перспективе нескольких следующих недель.

Прямая речь: "Во-первых, мы хотим лечить раненых украинских военных, особенно в областях медицины, которые для Украины сейчас являются сложными. Например, челюстно-лицевая хирургия для вас сегодня является значительным вызовом. Параллельно с лечением украинских военных мы хотим обучать ваш персонал, чтобы вы становились автономными в этой сфере.

Для нас знания по войне в Украине – это как коперниканский переворот. Мы радикально меняем свой подход к тому, как должно выглядеть медицинское обеспечение во время боевых действий".

Этому предшестоствовало: Североатлантический альянс решил построить ремонтно-логистический центр в польском Жешуве.

В прошлом году в этом городе также начал работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы.